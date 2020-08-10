Домушник оставил хозяина квартиры в Купчино без украинских гривен

Во Фрунзенском районе Петербурга расследуется дело о квартирной краже. Добычей злоумышленника стали 2000 украинских гривен (около 5,3 тыс. рублей).

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился 63-летний хозяин квартиры. По его словам, преступный инцидент произошел в период с 7 по 9 августа. Неизвестный отжал створку окна и проник в квартиру на первом этаже дома №29 по проспекту Славы. Там он украл лишь украинскую валюту и скрылся с места происшествия.

На месте происшествия полиция изъяла отпечатки пальцев домушника и следы обуви. Видеонаблюдение в доме отсутствует.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга неизвестный вынес из квартиры петербурженки более 500 долларов. Полицейские начали розыск злоумышленника.