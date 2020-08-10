«Работники ЖСК» обокрали квартиру 92-летней петербурженки, оставив ее без сбережений

Пожилая жительница Калининского района Петербурга стала жертвой воров, которые попали к ней в квартиру под видом работников ЖСК.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло около 12 часов в субботу, 8 августа, в квартире дома №5 по улице Брюсовская. Хозяйка квартиры рассказала правоохранителям, что двое незнакомцев пришли к ней в квартиру и, воспользовавшись ее невнимательностью, украли почти 28 тысяч рублей. После они поспешили скрыться.

Пенсионерка заметила пропажу средств спустя три часа после произошедшего и вызвала полицию. Стражи порядка составили ориентировку, злоумышленников разыскивают.

Открыто уголовное дело по статье о краже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник оставил хозяина квартиры в Купчино без украинских гривен.