«Работники ЖСК» обокрали квартиру 92-летней петербурженки, оставив ее без сбережений

&#171;Работники ЖСК&#187; обокрали квартиру 92-летней петербурженки, оставив ее без сбережений
Дом №5 по Брюсовской улице. Фото: google.maps

Пожилая жительница Калининского района Петербурга стала жертвой воров, которые попали к ней в квартиру под видом работников ЖСК.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло около 12 часов в субботу, 8 августа, в квартире дома №5 по улице Брюсовская. Хозяйка квартиры рассказала правоохранителям, что двое незнакомцев пришли к ней в квартиру и, воспользовавшись ее невнимательностью, украли почти 28 тысяч рублей. После они поспешили скрыться.

Пенсионерка заметила пропажу средств спустя три часа после произошедшего и вызвала полицию. Стражи порядка составили ориентировку, злоумышленников разыскивают.

Открыто уголовное дело по статье о краже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник оставил хозяина квартиры в Купчино без украинских гривен.

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