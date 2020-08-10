В Петербурге «заминировали» Детскую городскую больницу №1 на Авангардной

Детскую городскую больницу №1 в Красносельском районе Петербурга проверили на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств из-за анонимного сообщения о «минировании».

Как стало известно gazeta.spb.ru, в 11 часов 16 минут на электронную почту медучреждения на улице Авангардная, 16 поступило анонимное сообщение о заминировании. Об этом в полицию сообщил охранник детской больницы.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Совместно с кинологом и служебной собакой по кличке «Калга» они проверили здание ДГБ №1. Эвакуацию персонала и пациентов проводить не пришлось.

Подозрительных предметов обнаружено не было. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге анонимы сообщили о «бомбах» в отелях, ТЦ и управлении Россельхознадзора.