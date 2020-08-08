В Петербурге анонимы сообщили о «бомбах» в отелях, ТЦ и управлении Россельхознадзора

В Петербурге "заминировали" отели, ТЦ и здание ведомства. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге "заминировали" отели, ТЦ и здание ведомства. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице лжеминеры вновь устроили переполох в отелях торговом центре и управлении Россельхознадзора. Правоохранителям пришлось эвакуировать несколько сотен человек.

Как сообщает Neva.Today, анонимные сообщения о минировании пришли на электронные почты нескольких отелей в Петербурге, торгового центра и управления Россельхознадзору по городу, Ленобласти и Псковской области.

Кроме того, подобное письмо по электронной почте получила и ФСБ. Из-за поступивших угроз сотрудникам правоохранительных органов пришлось эвакуировать около 630 человек. Угрозы взрыва в зданиях оказались ложными.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка заминировала стоматологию в отместку за угрозы венерическим заболеванием.