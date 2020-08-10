За 2020 год резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» инвестировали в свои проекты 4,3 млрд рублей

За первое полугодие 2020 года налоговые выплаты резидентов особой экономической зоны «Санкт-Петербург» выросли почти в два раза с прошлого года.

Как сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Евгения Елина, по итогам первого полугодия резиденты инвестировали в свои проекты 4,3 млрд рублей, из которых 2,2 млрд рублей было инвестировано во II квартале. За это время компании создали более 200 новых рабочих мест.

Всего резиденты выплатили 3,7 млрд рублей налогов. Это на 93% больше, чем за первое полугодие в 2019 году. Тогда общий объем налоговых выплат составлял 1,9 млрд рублей.

Наибольшие суммы с начала года инвестировали ЗАО «Биокад», АО «ВЕРТЕКС» и АО «Фармасинтез-Норд».

Совокупный объем выручки резидентов за 2020 год достиг 20,2 млрд рублей, что на 40% превышает аналогичный показатель в прошлом году.

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