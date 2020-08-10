После снятия карантина в Петербурге вырос спрос на покупку комнат

Эксперты сервиса «Авито Недвижимость» проанализировали рынок в Санкт-Петербурге и пришли к выводу, что сейчас в городе повышенный спрос на покупку комнат в коммунальных квартирах.

Отметим, что с началом пандемии COVID-19 и введением строгих ограничительных мер многие россияне были вынуждены поставить на паузу все свои планы, включая манипуляции с недвижимостью. К счастью, уже с мая этот рынок оказался под влиянием фактора отложенного спроса. В частности, в июне интерес к приобретению комнат вырос на 10,5% по сравнению с маем.

Средняя стоимость комнаты в коммуналке в Северной столице на конец 2-го квартала 2020 года — 1,6 млн рублей, тогда как в целом по России — 550 тысяч. Аналитики связывают рост покупательского интереса к комнатам с падением реальных доходов. Приобретение комнаты может являться бюджетной альтернативой решения жилищного вопроса, всегда острого для жителей крупных городов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне стали активно скупать недвижимость за городом.