Жителям Приозерска вернули холодную воду после вчерашней аварии

В Приозерске специалисты «Леноблводоканала» оперативно восстановили холодное водоснабжение. Вода вернулась в жилые дома в 5:30 утра в понедельник.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. Для восстановления водоснабжения задействовали три аварийные бригады и 13 единиц специальной техники. Содействие в ограждении зоны проведения работ оказали ГИБДД и местное ДРСУ.

«После наполнения сетей вода пришла в каждый дом, давление в норме», — отметили в пресс-службе.

Аварийные бригады вели ремонтные работы на протяжении всей минувшей ночи. Они устранили две утечки, осталась еще дна: вытекание воды происходит между слоев асфальта. Отключение воды для этого не требуется.

Напомним, авария произошла вечером в воскресенье, 9 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Приозерского района простят незаконные врезки в сети водоснабжения.