В российских школах введут новые должности

В сентябре следующего года в российской системе образования в экспериментальном формате применят новую систему аттестации учителей.

По словам руководителя Министерства просвещения Сергея Кравцова, сфера повышения квалификации педагогов нуждается в упорядочивании, также как и отрасль кадровой переподготовки. Поэтому к концу следующего года ведомство намерено создать единую систему научно-методического сопровождения педагогов.

В частности, в школах появятся новые должности и квалификационные категории: к примеру, учитель-методист или учитель-наставник. Таким образом, удастся создать условия для постоянного профессионального развития учителей и повышения престижа этой работы. Но главное, это позволит повысить качество образовательного процесса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что торжественные школьные линейки 1 сентября пройдут в штатном режиме, но с соблюдением требований безопасности.