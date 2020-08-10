В российских школах введут новые должности

В российских школах введут новые должности
Сергей Кравцов. Фото: edu.gov.ru

В сентябре следующего года в российской системе образования в экспериментальном формате применят новую систему аттестации учителей.

По словам руководителя Министерства просвещения Сергея Кравцова, сфера повышения квалификации педагогов нуждается в упорядочивании, также как и отрасль кадровой переподготовки. Поэтому к концу следующего года ведомство намерено создать единую систему научно-методического сопровождения педагогов.

В частности, в школах появятся новые должности и квалификационные категории: к примеру, учитель-методист или учитель-наставник. Таким образом, удастся создать условия для постоянного профессионального развития учителей и повышения престижа этой работы. Но главное, это позволит повысить качество образовательного процесса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что торжественные школьные линейки 1 сентября пройдут в штатном режиме, но с соблюдением требований безопасности.

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