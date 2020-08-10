Эксперты рассказали петербуржцам, как обеспечить себе пенсию в 90 тыс. рублей

Пенсионеру потребуются накопления в размере 25 млн рублей, чтобы жить на 92 тыс. рублей в месяц. Фото: pixabay

Пенсионеру потребуются накопления в размере 25 млн рублей, чтобы жить на 92 тыс. рублей в месяц. Фото: pixabay

Россиянам объяснили, как обеспечить себе большую пенсию — для этого придется постараться.

Как сообщают «Известия», самостоятельно накопить на желаемую пенсию вполне реально, однако для этого потребуются время, выдержка и финансовая грамотность.

Финансовые аналитики пояснили, что для получения хорошей пенсии, которая обеспечит комфортную жизни в пожилом возрасте, необходимо формировать собственный капитал. Этого можно добиться, начав откладывать деньги с молодого возраста. Затем накопления следует инвестировать в инструменты с различными уровнями риска.

По словам аналитика «Финама» Юлии Афанасьевой, пенсионеру потребуются накопления в размере 25 млн рублей, чтобы жить на 92 тыс. рублей в месяц без помощи государства.

Если у человека есть миллион рублей и он готов им рискнуть на 20%, то его можно инвестировать в биржевые индексы, сырье или валюту. Расчетный показатель доходности составляет порядка 35% годовых. Таким образом, если на рынке будет стабильная ситуация, то 25 млн рублей будут накоплены за десять лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне рассказали, какой размер ежемесячных пенсионных выплат считают удовлетворительным. В среднем по стране эта сумма равняется 59 тысячам рублей.