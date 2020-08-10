Setl Group сдал первую очередь ЖК «Зеленый квартал»

В Московском районе Петербурга построена первая очередь жилого комплекса комфорт-класса «Зеленый квартал». Очередь, состоящую из трех малоэтажных корпусов и двух подземных паркингов на 668 автомобилей, ввел в эксплуатацию холдинг Setl Group.

Изюминка благоустройства — аллея с сиренью разных сортов, шиповником и гортензией. На территории жилого комплекса также разместились спортплощадки, игровые комплексы в скандинавском стиле.

Проект сочетает в себе лучшие черты парижского стиля и скандинавской архитектуры с зелеными растениями и уютными зонами отдыха во дворе.

Высота домов в ЖК — всего четыре этажа с мансардой. По проекту во дворах много солнца и воздуха. Они и закрытые, традиционные для Петербурга, и открытые просторные. Дома первой очереди разноцветные. Цоколь выполнен из темного керамогранита, штукатурка повторяет цвета, неба, земли и леса. Вдоль фасадов растут кусты спиреи и кизильника. Между первым и вторым корпусами высажена аллея из разных деревьев и кустарников, которые, когда разрастутся, будут цвести на протяжении пяти месяцев.

В первой очереди проекта благоустроены шесть территорий для игр детей, шесть площадок для отдыха, две спортзоны с тренажерами и теннисным столом. Игровые модули выполнены с использованием деревянных элементов в скандинавском стиле.

В «Зеленом квартале» появятся также и другие объекты социальной инфраструктуры, а также стрит-ретейла. Уже строится детсад на 220 мест с бассейном, школа на 825 мест. Скоро в первом корпусе откроются магазины, кафе и пекарни. Запланированы коммерческие помещения площадью более 2 тыс. кв. метров.

«Зеленый квартал» расположится в 20 минутах езды от станции метро «Московская», в 17 минутах езды от КАД и аэропорта «Пулково». В 20 минутах езды — живописные пригороды: Пушкин и Павловск.

Чтобы жители могли без проблем подъехать к дому на автомобиле, Setl Group построил внутриквартальные проезды и магистральные автодороги.

Эксклюзивный брокер проекта «Зеленый квартал» — «Петербургская Недвижимость».