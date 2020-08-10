Почтальон «Почты России» не смог доставить важное письмо: за дело взялась прокуратура

Почтальон &#171;Почты России&#187; не смог доставить важное письмо: за дело взялась прокуратура
Отделение почтовой связи на проспекте Стачек. Фото: google.maps

Прокуратура выявила нарушения законодательства, допущенные почтовым отделением при доставке корреспонденции.

Как сообщает надзорный орган Петербурга, правоохранители провели проверку отделения почтовой связи №198095 АО «Почта России», расположенном на проспекте Стачек.

Было установлено, что письмо, которое прокуратура отправляла в адрес Росаккредитации, не дошло до адресата. При этом почтальон в отчете по результату доставки письма проставил отметку «нет организации».

В результате прокурор внес представление в адрес руководителя филиала АО «Почта России», в котором поставил вопрос об ответственности виновных должностных лиц, которые не обеспечили доставку письма в госорган.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Петербурга заставила мошенников вернуть пенсионерке 500 тысяч рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб письмо почта россии прокуратура


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Петербурга поучаствуют в процессе выбора мест для благоустройства
Российский суд оштрафовал Google на 1,5 млн рублей
Незаконная свалка исчезнет с Витебского проспекта уже к вечеру 10 августа
В Петербурге возложили цветы к могиле Анатолия Собчака в день его рождения
В Петербурге отправили под арест обвиняемого, совершившего преступление ...
Почтальон «Почты России» не смог доставить важное письмо: за дело ...
На автодороге Петербург-Сортавала грузовик насмерть сбил несовершеннолетнюю ...
Setl Group сдал первую очередь ЖК «Зеленый квартал»