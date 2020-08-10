Почтальон «Почты России» не смог доставить важное письмо: за дело взялась прокуратура

Прокуратура выявила нарушения законодательства, допущенные почтовым отделением при доставке корреспонденции.

Как сообщает надзорный орган Петербурга, правоохранители провели проверку отделения почтовой связи №198095 АО «Почта России», расположенном на проспекте Стачек.

Было установлено, что письмо, которое прокуратура отправляла в адрес Росаккредитации, не дошло до адресата. При этом почтальон в отчете по результату доставки письма проставил отметку «нет организации».

В результате прокурор внес представление в адрес руководителя филиала АО «Почта России», в котором поставил вопрос об ответственности виновных должностных лиц, которые не обеспечили доставку письма в госорган.

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