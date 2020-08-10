Петербург оказался в тройке лидеров среди регионов, чьи жители имеют большее количество антител к коронавирусу

Роспотребнадзор проводит исследования, в ходе которых выявляет в процентом соотношении, у какого количества жителей различных городов имеется иммунитет к коронавирусной инфекции.

Тройку лидеров среди городов замкнул Санкт-Петербург. Антитела к патогену имеют 31,5% участников исследований. На первом и втором месте расположились Татарстан и Тульская область с результатами в 31,5% и 27,8%, соответственно. Помимо этого, показатель в 24,5% оказался зафиксирован в Тюменской области. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Стоит отметить, что люди с антителами могут помочь в лечении больных COVID-19. Плазма крови, полученная от людей с иммунитетом к болезни, используется при тяжелом течение болезни у пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявили более 5 тыс. новых заболевших коронавирусом.