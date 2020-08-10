Пожилой водитель мотоблока скончался после вылета в кювет в Гатчинском районе

Пожилой водитель мотоблока скончался после вылета в кювет в Гатчинском районе
Спасти мужчину не успели. Фото: Baltphoto

Дорожно-транспортное происшествие в деревне Чаща, СНТ «Радуга» в Ленинградской области закончилось летальным исходом.

Авария произошла сегодня, 10 августа, в 12:30. Мужчина 1937 года рождения совершал движение на мотоблоке, однако внезапно потерял управление транспортным средством и съехал в кювет, в котором перевернулся. Пережить происшествие мужчина не смог — он умер от полученных травм еще до прибытия медиков. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранительный органы выясняют, что послужило причиной аварии. По факту случившегося инициирована проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Киевском шоссе произошло ДТП с «перевертышем». После столкновения двух автомобилей, один из них оказался на крыше. Информация о пострадавших не сообщается.

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