В Сестрорецке мужчину обвинили в убийстве супруги

В Сестрорецке мужчину обвинили в убийстве супруги
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Бытовой конфликт, сопровождавшийся алкогольными возлиянием, привел к трагедии.

Согласно версии следствия, в ночь на 9 августа 2020 года, мужчина находился с женой в квартире одного из домов в Курортном районе, в Сестрорецке. Внезапно случившийся конфликт между супругами привел к рукоприкладству. Обвиняемый взял в руки неизвестный предмет и 4 раза ударил пострадавшую, 1965 года рождения, в район туловища. Пережить подобное нападение женщина не смогла и умерла от ранений на месте происшествия. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следователи и правоохранители задержали супруга погибшей, 1952 года рождения, по подозрению в совершении убийства, а позднее предъявили обвинение. В настоящее время принимается решение о мере пресечения.

Уголовное дело, возбужденное следователями Курортного района, продолжают расследовать специалисты. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец сядет на восемь лет за убийство пасынка.

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