Самая красивая модель в мире взбудоражила поклонников откровенной фотосессией

Самая красивая модель в мире взбудоражила поклонников откровенной фотосессией
Супермодель Билла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid/

Супермодель из США Билла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, показала снимки с откровенной фотосъемки.

Фотографии были опубликованы на ее странице в Instagram. На кадрах 23-летняя модель позирует в короткой майке без нижнего белья. На ней также – белые брюки кеды в цвет.

Поклонники фотосессию модели оценили. Пост успел привести в восторг фанатов и собрать более миллиона лайков.

Билла Хадид – американская топ-модель палестинского происхождения. Она является постоянным лицом домов Dior и Bulgari.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что украинскую топ-модель Дарью Кирилюк и ее друзей жестоко избили охранники пляжа Момо в Турции. Она заявила, что сначала били четырех девушек по лицу, потом охранники перешли на молодых людей. Медики зафиксировали побои.

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