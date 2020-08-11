Стали известны опасные места для безналичного расчета

Лучше отказаться от покупок в непроверенных местах и на сайтах с плохой репутацией. Фото: pixabay

Лучше отказаться от покупок в непроверенных местах и на сайтах с плохой репутацией. Фото: pixabay

Эксперт рассказал россиянам, в каких местах не стоит расплачиваться банковской картой из-за риска стать жертвой мошенников.

Руководитель отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов заявил, что единственным местом, где опасно расплачиваться картой, остается интернет. По словам Сизова, порой пользователи попадаются на удочку мошенников на сайтах-подделках, через которые под видом оплаты товара или услуги совершаются денежные переводы на счет злоумышленников. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Такие сайты оплат в большинстве случаев сложно отличить от оригинальных, а скорость их появления в Сети затрудняет определение безопасности сайта.

Эксперт посоветовал завести банковскую карту для покупок в интернете с отдельным счетом. На ней должно храниться столько денег, сколько планируется потратить на покупку. Кроме того, лучше отказаться от покупок в непроверенных местах и на сайтах с плохой репутацией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге поймали интернет-мошенников: они воровали деньги через сайты-двойники.