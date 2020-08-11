Посол России рассказал, сколько россиян вывезли из США

Посол России рассказал, сколько россиян вывезли из США
Этот рейс стал 19-м по счету вывозным рейсом из Соединенных Штатов. Фото: pixabay.com

За время пандемии коронавируса на родину вернулись более шести тысяч россиян, которых вывезли из США на вывозных рейсах.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, в понедельник, 10 августа, в Москву прибыл очередной вывозной рейс из США. На борту самолета находились 356 пассажиров, включая 13 маленьких детей и 35 человек, которые нуждались в срочной репатриации.

Этот рейс стал 19-м по счету вывозным рейсом из Соединенных Штатов с момента вспышки коронавирусной инфекции. Три из всех рейсов вывозили граждан РФ из Лос-Анджелеса, а остальные — из Нью-Йорка.

Посол также добавил, что в течение последних нескольких месяцев их работа была довольно напряженной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев заберут из Еревана, Бишкека и ОАЭ вывозными рейсами.

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