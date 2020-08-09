Петербуржцев заберут из Еревана, Бишкека и ОАЭ вывозными рейсами

В России составили новое расписание вывозных рейсов, которые будут организованы с 9 по 26 августа.

Новое расписание было опубликовано в Telegram-канале, который оповещает россиян о вывозных рейсах.

Всего в Петербург запланировано четыре рейса. Первый состоится 10 августа. В Пулково приземлится самолет из Еревана.

Следующим станет самолет из Дубая. В Пулково его ждут 14 августа. В Петербурге также ожидают рейсы из Бишкека и Ташкента.

Пассажиров вывозных рейсов в петербургском аэропорту встречают врачи, сотрудники Роспотребнадзора, правоохранители. У прилетевших берут анализ на новую коронавирусную инфекцию. После их развозят по домам. В течение следующих двух недель они должны будут соблюдать карантин.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге за последние сутки зарегистрировали еще три летальных исхода от коронавируса.