В поселке Тайцы в Ленобласти угнали экскаватор за 6,7 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов Гатчинского района Ленинградской области разыскивают экскаватор, украденный из поселка Тайцы.

Инцидент произошел возле дома №15 по 1-й линии СНТ «Азимут» вышеупомянутого поселка. Неизвестный тайно угнал экскаватор, заявитель, 36-летний генеральный директор коммерческой организации и по совместительству владелец транспортного средства, оценил нанесенный урон в 6,7 миллионов рублей. По факту кражи экскаватор производится проверка.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас стражи порядка принимают меры по розыску и задержанию неизвестного злоумышленника.

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