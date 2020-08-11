В поселке Тайцы в Ленобласти угнали экскаватор за 6,7 млн рублей

В поселке Тайцы в Ленобласти угнали экскаватор за 6,7 млн рублей
Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов Гатчинского района Ленинградской области разыскивают экскаватор, украденный из поселка Тайцы.

Инцидент произошел возле дома №15 по 1-й линии СНТ «Азимут» вышеупомянутого поселка. Неизвестный тайно угнал экскаватор, заявитель, 36-летний генеральный директор коммерческой организации и по совместительству владелец транспортного средства, оценил нанесенный урон в 6,7 миллионов рублей. По факту кражи экскаватор производится проверка.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас стражи порядка принимают меры по розыску и задержанию неизвестного злоумышленника.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о двух разбойных нападениях в Петербурге, в результате которых пострадало трое людей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кража транспорного средства ленобласть розыск Тайцы угон экскаватора


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В поселке Тайцы в Ленобласти угнали экскаватор за 6,7 млн рублей
В Металлострое мужчина с травматом прострелил себе руку, а после пошел ...
В Петербурге за сутки ограбили троих людей на 33 тысячи рублей
Петербург вошел в тройку лидеров по количеству людей с антителами к COVID-19
Минтруд объяснил, как россиян будут переводить на удаленку
За три года в Петербурге построят 25 газовых автозаправок
Посол России рассказал, сколько россиян вывезли из США
На Софийской пожарные два часа тушили три гаража