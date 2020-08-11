В Петербурге за сутки ограбили троих людей на 33 тысячи рублей

Полиция также устанавливает, сколько еще эпизодов таких нападений в "анамнезе" у преступников. Фото: Baltphoto

Полиция также устанавливает, сколько еще эпизодов таких нападений в "анамнезе" у преступников. Фото: Baltphoto

Петербургская полиция разыскивает преступников, совершивших разбойные нападения в Калининском и Красногвардейском районе города.

В понедельник, 10 августа, к правоохранителям обратилась 26-летняя девушка-стоматолог, которая рассказала, что накануне вечером, около полуночи, возле подъезда дома №11/6 по улице Вавиловых на нее с кулаками напал неизвестный и отобрал смартфон, кошелек и банковскую карту. Нанесенный ущерб пострадавшая оценила в 12,5 тысяч рублей, информируют в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В тот же день с заявлением в полицию пришли двое комплектовщиков службы доставки, 33 и 26 лет. Они рассказали, что минувшей ночью во дворе дома №30/1 на проспекте Ударников подверглись нападению троих злоумышленников, которые силой забрали у мужчин два смартфона, банковские карты, 2 тысячи рублей наличными и сбежали, нанеся ущерб в 20,6 тысяч рублей. По факту обоих случаев разбойного нападения возбуждены уголовные дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительницу Петербурга подозревают в краже 38 млн рублей у коммерческой организации.