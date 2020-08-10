Жительнице Петербурга вменяют хищение 38 млн рублей со счета организации

Петроградский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении петербурженку, которую обвиняют по нескольким статьям о краже и покушении на кражу.

Об этом сообщает прокуратура Петербурга. По версии следствия, обвиняемая совместно с сообщниками незаконно получила пароль для дистанционного доступа к системе банковского обслуживания. Используя доступ, она украла 38 млн рублей со счета коммерческой организации. Деньги она перечислила на счет подконтрольной компании для обналичивания.

Аналогичным образом женщина пыталась похитить более 28 млн рублей, однако она не смогла довести умысел до конца из-за отсутствия пароля для дистанционного доступа к расчетному счету фирмы.

Обвиняемая также пыталась похитить более 800 тыс. рублей, предоставив в банк подложные договоры купли-продажи ценных бумаг. Однако сотрудники банка выявили преступные действия и сообщили об этом правоохранителям.

Отмечается, что женщина согласилась на сотрудничество со следствием.

Расследование уголовного дела в отношении ее сообщников продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директор Большого театра кукол в Петербурге получил условный срок за хищения из бюджета.