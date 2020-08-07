Директор Большого театра кукол в Петербурге получил условный срок за хищения из бюджета

Директор Петербургского Большого театра кукол Александр Калинин и глава фирмы Ольга Силаева получили условные сроки за мошенничество. Из бюджета Петербурга они похитили больше двух миллионов рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, приговор огласил Куйбышевский районный суд.

Калинин получил три года лишения свободы на три года с испытательным сроком на год. Такой же приговор услышала и Силаева.

Суд установил, что злоумышленники подписали подложный договор. По документам компания должна была сделать синхронный перевод спектаклей театра, а также литературный перевод рекламы, писем и приглашений для фестиваля «БТК-ФЕСТ 2018». Услуги предоставлены так и не были, а средства выделены. Их сообщники позже распределили между собой.

Выяснилось, что подобное дело злоумышленники провернули не один раз. Между театром и компанией также заключался подложный договор на поставку декораций, бутафории, реквизита, костюмов и кукол.

Общая сумма похищенных средств составила почти 2,2 млн рублей.