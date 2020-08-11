Петербурженка отдала мошеннику золото на 330 тыс. рублей

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении петербуржца, который попал под статью о хищении драгоценных изделий.

Как сообщает надзорный орган Петербурга, Невский районный суд рассмотрит по существу уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере).

По версии правоохранителей, обвиняемый предложил петербурженке купить у нее золотые изделия. После он якобы позвонил своему «бухгалтеру» и сообщил, что переводит деньги на банковский счет доверчивой женщины.

Потерпевшая не стала ждать подтверждения перевода и отдала ему золотую цепочку и золотой крест, общая стоимость которых составляет 330 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что группа мошенников, ограбившая слепую пенсионерку в Петербурге, оказалась причастна еще к 11 случаям преступлений против пожилых людей.