Группа мошенников, ограбившая слепую пенсионерку в Петербурге, оказалась причастна еще к 11 случаям преступлений против пожилых людей

От действий злоумышленников пострадали пенсионеры из Невского и Красногвардейского районов.

Полицейские еще в мае задержали троих подозреваемых в противоправных деяниях против пожилых людей. В ходе расследования выяснилось, что данные граждане имеют отношение к далеко не одному преступному эпизоду, а к целым 11. Все они происходили в период с февраля по конец мая 2020 года.

Подход у группы сообщников был зачастую одинаков. Они посещали пожилых людей, представляясь сотрудниками различных городских служб. Под предлогом замены оборудования подозреваемые якобы проводили работы и просили за свои услуги деньги. По данным случаям возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Еще в одном из случаев задержанные представились работниками электроэнергетической компании, ослабили бдительность пожилой женщины и украли ее деньги. По факту кражи также возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Общей ущерб от всех преступных действий составил 300 тысяч рублей.

Двое из задержанных пока что остаются под домашним арестом. Еще одна женщина находится под стражей.

Расследование продолжается.

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