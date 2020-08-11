В России утвердили правила кэшбэка при покупке отечественных туров

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил правила возврата денежных средств за покупку внутренних туров.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Премьер-министр обозначил сроки действия программы — с 21 по 28 августа. Купить тур по России, чтобы получить за него кэшбэк, необходимо в этот период. Речь идет о турах до конца этого года. С покупки россиянам вернут от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости путевки.

Как подчеркнули в правительстве, в программе принимают участие все регионы РФ, однако путешествия с возвратом средств по наиболее загруженным направлениям будут доступны с октября и до конца года.

Для получения кэшбэка при покупке тура есть ряд условий: путевку необходимо оплатить с карты «Мир», продолжительность тура должна быть не менее четырех ночей, а стоимость — не менее 25 тыс. рублей.

Направление можно выбрать на портале мирпутешествий.рф в период проведения программы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что туристам предоставят кэшбэк за поездки в Петербург.