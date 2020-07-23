Туристам предоставят кэшбек за поездки в Петербург

Туристам предоставят кэшбек за поездки в Петербург
Туристы получат кэшбек за поездку в Петербург. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербург будет включен в программу, по которой путешественникам вернут часть средств за покупку туров в регионы России. Участником акции город станет уже в августе.

«Мы планируем сформировать целый пакет традиционных и новых турпродуктов, по которым туристы смогут получить возмещение», — приводит ТАСС слова председателя комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева.

Заявку на включение Петербурга в программу одобрил Ростуризм. Ведомство подготовило перечень регионов, с поездок в которые можно получить кэшбек.

По условиям акции тур должен включать перевозку на любом виде транспорта и проживание гостиницы, прошедшей классификацию. Стоимость его должна быть не менее 25 тыс. рублей, длительность — от пяти ночей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за покупку тура стоимостью 25-50 тыс. рублей путешественник получил кэшбек 5 тыс. рублей, тура 50-75 тыс. рублей — 10 тыс. рублей, дороже 75 тыс. рублей — 15 тыс.

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