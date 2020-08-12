Лошадиная доля: прокатный бизнес процветает, а животные страдают, но волнует это лишь активистов

Gazeta.SPb.ru разыскивает тех, кто контролирует так называемый каретный бизнес и катания на лошадях в Петербурге. Комитеты отсылают корреспондента нашего издания друг к другу. Тем временем петербуржцы не перестают возмущаться тем, как бизнесмены эксплуатируют несчастных животных при том, что зачастую страдают не только они, но и сами люди.

О нелегкой лошадиной доле вновь заговорили в социальных сетях. Подписчиков группы «ВКонтакте» «Центральный район за комфортную среду обитания» возмутили так называемые ночные покатушки на Рубинштейна и Думской. Горожане отмечают, что зачастую всадниками становятся нетрезвые люди. Кроме того, животные после себя оставляют много грязи, а она, будем честны, на барно-ресторанных улицах, мягко говоря, лишняя.

«Я много раз наблюдал, как сажают на лошадь совершенно пьяных, неадекватных, орущих, с сигаретой, с бутылками в руках, без какой-либо страховки. Ведь понятно, что они могут поранить, спровоцировать животное на резкое движение в толпе людей в узком пространстве. Последствия, надеюсь понятны»,

— пишет один из общественных деятелей Петербурга Василий Правдин.

Скриншоты комментариев в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» «ВКонтакте»

Впрочем, среди комментирующих есть и те, кто в конных прогулках ничего дурного не видит. Главное, считают они, чтобы за животными был должный уход. А что касается навоза, то для этих целей есть специальные мешки — их вешают животным под хвост. Вот только все эти аргументы часто подкрепляются примерами из европейских стран. Как показывает практика, нашему городу до них далеко.

Так, два года назад общественность пришла в ужас от состояния лошадей на Дворцовой площади. Животные, по словам очевидцев, изнывали от жары. Социальные сети тогда заполнились массой фотографий. Одна из них стала показательной — на ней конь пытается спрятать голову в тень под задник впереди стоящей кареты.

Фото: группа «ВКонтакте» «Спасение лошадей с бойни — шанс задуматься!»

Скриншоты сообщений в группе «Спасение лошадей с бойни — шанс задуматься!» «ВКонтакте»

Примечательно, что крест на том же каретном бизнесе не смог поставить даже несчастный случай, произошедший в далеком 2007 году, когда в ДТП с участием одного из таких экипажей погибла четырехлетняя дочь Виктора Колодяжного — мэра Сочи с 2004 по 2008 год. Девочка вылетела из повозки, когда в нее на полном ходу врезался автомобиль.

После случившегося конный транспорт исчез с улиц Петербурга. Но спустя какое-то время все вернулось на круги своя — постановление «О дополнительных требованиях к движению гужевых повозок (саней) в Санкт-Петербурге», принятое год спустя после трагедии, так и не смогло упорядочить этот бизнес. Документ споткнулся о закон, который был принят спустя месяц на федеральном уровне и запрещал регионам вносить дополнительные требования к гужевым повозкам в ПДД.

Выяснить, кто в Северной столице курирует бизнес, связанный с катанием на лошадях, оказалось непросто. В Управлении ветеринарии на вопросы корреспондента Gazeta.SPb.ru ответить затруднились и посоветовали обратиться в комитет по благоустройству — там нам обещали помочь (наше издание направило в ведомство вопросы относительно соблюдения чистоты на улицах), а также комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности — выяснилось, что там занимаются в основном дикими животными и предложили позвонить в Россельхознадзор, в чьем Управлении по Петербургу приняли наш запрос — журналист поинтересовался количеством жалоб на негуманное отношение к лошадям и соответствующих проверках.

Похоже, что вся надежда на сознательность самих петербуржцев. Не будет спроса, исчезнет и предложение, считает зоозащитница и председатель общественной организации «Голоса за животных» Динара Агеева. По ее словам, она не раз обращалась в полицию с жалобами на «покатушки» и жестокое обращение по отношению к животным, но ничем хорошим это не заканчивалось: в лучшем случае владельцам копытных выписывали штраф, после чего бизнесмены возвращались к привычной работе.

«Важна просветительская составляющая — нужно информировать людей о жестокости этого вида развлечений. Как в свое время мы сделали с фотобизнесом: была проведена целая кампания, в результате которой спрос на это сильно снизился. Люди стали понимать, что животные страдают»,

— рассказала корреспонденту Gazeta.SPb.ru Динара Агеева.

Но готово ли к этому большинство граждан — не известно. С вопросом о количестве обращений по поводу эксплуатации животных, например, с тех же Рубинштейна и Думской наше издание обратилось к главе администрации Центрального района Максиму Мейксину. Эта тема, по его словам, звучит редко, а жалоб поступает мало.

«Думаю, в основном, если жалуются, то в полицию»,

— пояснил он.

Gazeta.SPb.ru направила запрос в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.