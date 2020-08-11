В Невском районе сдали в эксплуатацию школу на 825 учеников

В Невском районе сдали в эксплуатацию школу на 825 учеников
В этом году в школу набирают пять первых классов. Фото: gov.spb.ru

В Невском районе Северной столицы появилась новая школа, рассчитанная на 825 учащихся.

Образовательное учреждение на Нерчинской улице ввели в эксплуатацию во вторник, 11 августа, о чем сообщает комитета по строительству Санкт-Петербурга. Общеобразовательная школа в Невском района была возведена в рамках адресной инвестиционной программы.

Четырехэтажное здание оборудовано бассейнами, четырьмя спортзалами, помещениями для дополнительных занятий. Кроме того, на базе новой школы будет создана единая образовательная система «Школа современных технологий». В сентябре учеба в новой школе начнется для пятерых первых классов, один из которых сформирован для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в российских школах будет модернизирована система аттестации учителей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
невский район образование санкт-петербург школа


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Заболевшую коронавирусом певицу Риту Дакоту госпитализировали
Хромающему Ефремову вызвали скорую в здание суда
Поливать или нет. Агроном объяснил, как правильно ухаживать за девичьим ...
Самокатчик подбил мотоциклиста на Ушаковском мосту
В Петербурге вновь резко подскочила суточная смертность от COVID-19
Петербург зазеленеет вверх. Если активисты и комитет по благоустройству ...
Берег Финского залива к 2022 году превратят в общественное пространство
Прохожий получил по лицу от двух пьяных на Петроградке