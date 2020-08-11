В Невском районе сдали в эксплуатацию школу на 825 учеников

В этом году в школу набирают пять первых классов. Фото: gov.spb.ru

В этом году в школу набирают пять первых классов. Фото: gov.spb.ru

В Невском районе Северной столицы появилась новая школа, рассчитанная на 825 учащихся.

Образовательное учреждение на Нерчинской улице ввели в эксплуатацию во вторник, 11 августа, о чем сообщает комитета по строительству Санкт-Петербурга. Общеобразовательная школа в Невском района была возведена в рамках адресной инвестиционной программы.

Четырехэтажное здание оборудовано бассейнами, четырьмя спортзалами, помещениями для дополнительных занятий. Кроме того, на базе новой школы будет создана единая образовательная система «Школа современных технологий». В сентябре учеба в новой школе начнется для пятерых первых классов, один из которых сформирован для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в российских школах будет модернизирована система аттестации учителей.