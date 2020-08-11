Прохожий получил по лицу от двух пьяных на Петроградке

Прохожий получил по лицу от двух пьяных на Петроградке
Полицейские задержали мужчин. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На Петроградской стороне задержали пьяных граждан, которые на улице сломали прохожему нос и челюсть.

Как сообщили в пресс-службе УВО ВНГ по Петербургу и Ленобласти, двое неизвестных напали на петербуржца у дома в Колпинском переулке. Они сломали ему верхнюю челюсть и нос в нескольких местах.

После нападения окровавленный мужчина обратился к патрульному наряду вневедомственной охраны, который по счастливой случайности проходил мимо. Пока они ждали скорую, потерпевший описал стражам порядка, как выглядели нападавшие.

Злоумышленников искать долго не пришлось — они стояли около соседнего дома. Правоохранители оперативно их задержали и передали в полицию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте изнасиловали и ограбили женщину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Прохожий получил по лицу от двух пьяных на Петроградке