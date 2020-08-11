На Гражданском проспекте изнасиловали и ограбили женщину

Около полуночи 10 августа в правоохранительные органы поступила информация об изнасиловании возле одного из домов по Гражданскому проспекту.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что 29-летняя безработная местная жительница распивала спиртное на школьном стадионе, когда к ней подошел неизвестный мужчина и, применив физическую силу, похитил золотую цепочку и скрылся с места преступления.

Стражам порядка, однако, не удалось подтвердить факт изнасилования пострадавшей. На данный момент полиция предпринимает все меры для розыска злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Стрельне незнакомец напал на сотрудницу отеля, избил её и изнасиловал её. Злоумышленника задержали по горячим следам.