Специалисты рассказали о самом простом способе избежать заражения COVID-19

Американский профессор рассказала о элементарном действии, которое может обезопасить людей от болезни.

Речь идет об обычном проветривании. Воздух в помещения проникает не только через открытие двери и окна, но и через многочисленные щели. Необходимое время проветривания профессор Шелли Миллер не озвучила, отметив, что этот показатель индивидуален и зависит от площади пространства и количества человек, которые там находятся. Однако, проводить данную процедуру следует не менее 6 раз в час. Об этом сообщает издание Conversation.

Офисным сотрудникам специалист посоветовала обратить внимание на очистители воздуха. Они тоже могут быть эффективными в борьбе с распространением вируса.

Напомним, пандемия коронавирусной инфекции, которая бушует в мире на протяжении более 8 месяцев, охватила почти весь мир. Число зараженных в ближайшее время достигнет 20 миллионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусологи нашли простой способ для снижения риска передачи коронавируса.