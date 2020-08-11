В ходе экологической акции петербуржцы сдали 7 килограмм батареек и аккумуляторов

Во вторник, 11 августа, на Кленовой улице состоялось мероприятия по сбору опасных отходов под названием «Сдай батарейки!».

Данная акция была организована в рамках государственной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге».

Все дело в том, что вышедшие из строя батарейки, аккумуляторы и ртутьсодержащие предметы нельзя просто так выбрасывать в мусорное ведро. Данные отходы считаются опасными и должны подвергаться специальной утилизации. Подобные акции призваны осветить проблему с раздельным сбором мусора среди населения и рассказать о заботе об экологии. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству.

В общей сложности, в ходе акции местные жители принесли на утилизацию 7 кг батареек и других опасных отходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев призывают не покупать много мусора.