ОМОН начал штурм подъездов жилых домов в Минске

Волнения в Белоруссии, возникшие после объявления результатов голосования на выборах президента, продолжаются.

Бойцы ОМОНа начали штурмовать подъезды домов на проспекте Рокоссовского, потому что там могут прятаться участники несанкционированных протестов. Параллельно с этим люди пытались воспрепятствовать движению на данном проспекте. Известно, что протестующие собрались вдоль него с национальными флагами. Солидарность с ними демонстрируют и водители проезжающих мимо автомобилей — они поддерживают активистов гудками. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Тем временем местные органы правопорядка в зону беспорядков призвали специальную технику. Митингующих удалось вытеснить с проспекта Рокоссовского, но часть из них скрылась в собственных автомобилях, стоящих на парковках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно о первом погибшем во время протестов в Минске.