Стало известно о первом погибшем во время протестов в Минске

В результате столкновений в Минске погиб человек. Утверждается, что он пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.

О трагедии сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале. По ее словам, человек погиб во время противостояния со спецназом. У него в руке сработало взрывное устройство. В результате он получил смертельные травмы.

РИА Новости при этом отмечает, что в Минске слышна взрывы. В районе универсама «Рига» протестующие начали возводить баррикады.

Как писала gazeta.spb.ru, несанкционированные акции протестов в Белоруссии шли накануне всю ночь после того, как в стране прошли выборы президента, по результатам которых со значительным отрывом победил Александр Лукашенко. Ранее сообщалось о начале столкновений между протестующими и милицией.