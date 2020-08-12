Муцениеце оказалась «бревном» в постели после развода с Прилучным

Муцениеце оказалась &#171;бревном&#187; в постели после развода с Прилучным
Актриса прошла тест в сторис. Фото: instagram.com/agataagata

Актриса Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным регулярно экспериментирует с занятиями на досуге. Очередной опыт показал странный и неожиданный результат.

Звезда увлеклась приложениями, которые встроены в функционал сторис Instagram. Экс-супруга Прилучного решила проверить, на каком уровне ее навыки в постели. Первая попытка порадовала актрису, сервис сообщил о 99% опыта. Однако при повторной проверке приложение назвало Муцениеце «бревном».

Актриса не стала всерьез воспринимать «диагноз», а наоборот знатно повеселилась из-за этого казуса.

Напомним, сейчас Прилучный встречается с Карпович, которую замечали на джипе Range Rover. Его актер дарил супруге в качестве извинения за измены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Прилучный жестко ответил фанатке, ожидающей его воссоединения с Муцениеце.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
агата муцениеце инстаграм павел прилучный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сланцевском районе восемь спасателей тушили частный дом
В Пикколово дом полыхал на более 200 «квадратах»
Актер Александр Ширвиндт попал в аварию в Валдае
На Левашовском шоссе разбились две иномарки, водителей госпитализировали
Каршеринг и такси угодили в столбы на парковке ТЦ «МЕГА-Дыбенко»
Муцениеце оказалась «бревном» в постели после развода с Прилучным
На Сахалине на берег выбросило тушу неизвестного существа
На «Нарве» водитель Nexia заживо сгорел после лобового ДТП с грузовиком