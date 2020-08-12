Муцениеце оказалась «бревном» в постели после развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным регулярно экспериментирует с занятиями на досуге. Очередной опыт показал странный и неожиданный результат.

Звезда увлеклась приложениями, которые встроены в функционал сторис Instagram. Экс-супруга Прилучного решила проверить, на каком уровне ее навыки в постели. Первая попытка порадовала актрису, сервис сообщил о 99% опыта. Однако при повторной проверке приложение назвало Муцениеце «бревном».

Актриса не стала всерьез воспринимать «диагноз», а наоборот знатно повеселилась из-за этого казуса.

Напомним, сейчас Прилучный встречается с Карпович, которую замечали на джипе Range Rover. Его актер дарил супруге в качестве извинения за измены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Прилучный жестко ответил фанатке, ожидающей его воссоединения с Муцениеце.