«Придите в адекват»: Прилучный жестко ответил фанатке, ожидающей его воссоединения с Муцениеце

&#171;Придите в адекват&#187;: Прилучный жестко ответил фанатке, ожидающей его воссоединения с Муцениеце
Павел Прилучный поделился фотографией с рыбалки. Фото: instagram.com/bugevuge

Павел Прилучный оскорбил подписчицу, которая высказалась о возможном воссоединении пары с экс-супругой Агатой Муцениеце. Терпение актера, как он заявил, заканчивается.

Звезда «Мажора» опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок с дочерью. Под фото молниеносно стали появляться комментарии. Некоторые из подписчиков отметили, что Прилучный делится семейными кадрами якобы для того, чтобы вернуть бывшую супругу.

По всей видимости, подобные высказывания стали для актера последней каплей, так как он вступил в словесную перепалку с пользователями.

«Вы с ума там все посходили! Женщина, придите в адекват», — ответил Прилучный подписчице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Павел Прилучный опубликовал фото с рыбалки. Поклонники язвительно заметили, что актеру удалось выловить «карповича».

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