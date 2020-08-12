В Роскачестве рассказали, как отвязаться от телефонных мошенников

Роскачество предложило несколько способов, которые, как утверждают эксперты, позволят избавиться от нежелательных звонков. В первую очередь речь идет о телефонных мошенниках.

Эксперты Роскачества предлагают установить настройки в телефоне таким образом, чтобы до абонента не могли дозвониться с неизвестных номеров. Такая функция доступна на смартфонах Apple, Huawei и Xiaomi.

Заблокировать звонки с неизвестных номеров можно и через операторов сотовой связи. Некоторые из них предлагают специальные приложения.

Программное обеспечение, которое позволяет определить номер предлагает «Яндекс» или «Лаборатория Касперского». Пользователей также после разговора просят заполнять анкету, чтобы определить номер с большей точностью.

Ранее gazeta.spb.ru писала о советах Роскачество по продлению работоспособности ноутбука.