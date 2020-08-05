В Роскачестве рассказали, как продлить «жизнь» ноутбука

Ухудшение работы процессора может быть следствием перегрева, а вот с обновлениями ничего не поделаешь - в некоторых случаях они лишь свидетельствуют о том, что ноутбук устарел. Фото: pixabay.com

Ухудшение работы процессора может быть следствием перегрева, а вот с обновлениями ничего не поделаешь - в некоторых случаях они лишь свидетельствуют о том, что ноутбук устарел. Фото: pixabay.com

Многие владельцы ноутбуков жалуются на постепенное ухудшение работы техники. В частности, лэптопы становятся гораздо медленнее.

Как правило, пользователи обвиняют в «подвисании» жесткий диск, слишком большое количество файлов, слабый процессор или несовместимые обновления. В Роскачестве объяснили истинные причины такого «поведения» техники и рассказали, как можно ускорить работу ноутбука.

Эксперты подчеркивают, что винчестеры со временем не могут замедлиться — нужно просто следить за тем, чтобы ноутбук не перегревался, не падал и избегать других повреждений. Кроме того, специалисты советуют при выборе лэптопа отдать предпочтение более современным SSD-накопителям, которые гораздо менее чувствительны механических HDD. Также специалисты советуют следить за количеством свободной оперативной памяти и время от времени очищать её, чтобы не замедлять работу техники.

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