В Пикалево мужчина умер в день рождения, разбив голову по дороге домой

В Бокситогорском районе Ленобласти полицейские устанавливают обстоятельства гибели местного жителя. Труп нашли в квартире жилого дома в Пикалево.

Ранним утром в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела в крови в коммунальной квартире дома №17 по Строительной улице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие правоохранители нашли труп с разбитой головой в коридоре «трешки». Погибший проживал там, в этот день ему исполнилось 43 года.

Камеры видеонаблюдения, установленные на соседнем доме, зафиксировали, что накануне погибший шел по Советской улице, упал и ударился головой об бордюрный камень.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали охранника кафе, выстрелившего в голову посетителю. По факту покушения на убийство возбудили уголовное дело.