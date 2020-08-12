Вместе с судами в Петербурге «заминировали» все здания налоговой инспекции

В Петербурге правоохранителям в очередной раз придется проверять здания районных налоговых инспекций. Сообщения о заминировании продолжают слать анонимы.

Об этом в среду, 12 августа, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Письмо на электронную почту получил Сестрорецкий районный суд.

«Заминировано здание суда и все налоговые инспекции в городе», — утверждается в письме.

Вместе с Сестрорецким эвакуируется также и Василеостровский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге работу пришлось прервать также Петродворцовому и Октябрьскому районному суду.

Кроме того, злоумышленники заминировали и петербургский аэропорт Пулково.