Анонимы отправили полицию искать бомбу в Пулково

В Петербурге злоумышленники в очередной раз распространяют сообщения о заминировании. На этот раз полиции придется осмотреть здания районных судов и петербургского аэропорта Пулково.

Об этом в среду, 12 августа, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уточняется, что после электронного письма эвакуируются Петродворцовый и Октябрьский районные суды.

В письме также утверждается, что заминировано и здание аэропорта Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что накануне правоохранителям пришлось осмотреть более ста зданий после получения сообщений о заминировании. Проверяли районные суды, роддома, районные налоговые инспекции, магазины сети «Ашан», ТЭЦ, метро.