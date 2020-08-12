Анонимы отправили полицию искать бомбу в Пулково

Анонимы отправили полицию искать бомбу в Пулково
Аэропорт Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В Петербурге злоумышленники в очередной раз распространяют сообщения о заминировании. На этот раз полиции придется осмотреть здания районных судов и петербургского аэропорта Пулково.

Об этом в среду, 12 августа, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уточняется, что после электронного письма эвакуируются Петродворцовый и Октябрьский районные суды.

В письме также утверждается, что заминировано и здание аэропорта Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что накануне правоохранителям пришлось осмотреть более ста зданий после получения сообщений о заминировании. Проверяли районные суды, роддома, районные налоговые инспекции, магазины сети «Ашан», ТЭЦ, метро.

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