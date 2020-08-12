Житель Ленобласти проведет неделю за решеткой из-за брошенной петарды на матче «Зенита»

В Волгограде суд все-таки решил арестовать жителя Ленобласти, который бросил петарду на матче «Зенита» и «Ротора».

Об этом в среду, 12 августа, сообщает пресс-служба Волгоградского областного суда. Суд установил, что 35-летний болельщик из Ленинградской области накануне пронес петарду на стадион «Волгоград-Арена». Именно там проходил матч первого тура Российской Премьер-Лиги.

В пресс-службе суда отмечают, что фанат использовал ее на одной из трибун и «создал угрозу общественной безопасности и угрозу безопасности жизни и здоровья граждан».

Жителя Ленобласти теперь отправят под арест на семь суток. Болельщик также не сможет в течение двух лет посещать официальные спортивные соревнования.

Отмечается, что постановление пока не вступило в силу, у болельщика еще есть шанс его обжаловать.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что «Зенит» обыграл на выезде волгоградский «Ротор». Счет открыл Артем Дзюба после паса Дриусси. За 11 минут до конца основного времени аргентинский легионер поставил точку в матче.