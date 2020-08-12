Сеть гипермаркетов «Лента» открыла новый супермаркет в Колпино

Одна из крупнейших розничных сетей страны, «Лента», открыла новый супермаркет на Пролетарской улице, 39 литера А, в городе Колпино.

Площадь магазина, где раньше располагался SPAR, превышает 1,5 тысячи квадратных метров, из которых почти тысячу занимает торговое пространство. Также посещение супермаркета делает более комфортным парковка на 150 автомобилей и восемь кассовых аппаратов в зале. Новая «Лента» работает с 8:00 до 23:00 без выходных.

Расположение секций в магазине акцентирует внимание на фруктах, ягодах и товарах здорового питания. В целом, ассортимент супермаркета включает в себя 10 тысяч наименований различных товаров. При этом магазины «Ленты» оборудованы всем необходимым для создания безопасной среды в условиях пандемии COVID-19: станциями для дезинфекции рук, защитными экранами на кассах и в зонах собственного производства, персонал работает в СИЗ и регулярно измеряет температуру.

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