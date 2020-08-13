Вместе с аэропортом и вокзалами в Петербурге заминировали офисы «ВКонтакте» и «Яндекс»

Вместе с аэропортом и вокзалами в Петербурге заминировали офисы «ВКонтакте» и «Яндекс»
Штаб-квартира "ВКонтакте" в Доме книги. Фото: Википедия

В Петербурге анонимы переключаются на офисы крупных компаний – накануне взрывом угрожали «Яндексу» и «ВКонтакте».

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне, 12 августа, все началось с писем на электронные почты нескольких районных судов. В них утверждалось о заминировании зданий самих судов, Пулково, всех вокзалов, автовокзалов, мостов, налоговых инспекций.

Взорвать обещали также офисы компаний «Белкасофт», «ВКонтакте», «Яндекс», Group-IB, Mail.ru и другие.

Правоохранители осмотрели объекты, но ничего опасного не нашли. За время проверок эвакуировать пришлось более тысячи человек. На осмотр зданий бросили более 200 правоохранителей.

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