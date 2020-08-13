Прикинувшийся Николаем Басковым извращенец вел интимную переписку с 11-летней петербурженкой

В Петербурге полиция начала проверку после того, как местная жительница заявила, что незнакомец вел интимную переписку в социальной сети с ее 11-летней дочерью.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию бухгалтер обратилась накануне. Она выяснила, что утром 10 августа, незнакомец совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее дочери.

Все произошло в социальной сети «ВКонтакте». Злоумышленник при этом назвался Николаем Басковым.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, как жители Адмиралтейского района сами смогли задержать насильника, который пытался напасть на женщину в парадной.