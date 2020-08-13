Руководство БелАЗа не слышало о забастовке сотрудников

Руководство БелАЗа не слышало о забастовке сотрудников
БелАЗ. Фото: Википедия

Руководства города Жодино о ОАО «БелАЗ» заявило, что не знает о забастовках рабочих, но с представителями коллектива проводят встречу по ситуации в стране.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предприятие. Там заявили, что руководство пригласило на встречу работников. Предполагается, что сотрудники зададут вопросы относительно событий, которые происходят в стране.

«Производство продолжает работать, ничего не останавливалось», — рассказали на предприятии.

Между тем, в социальных сетях распространяется видео с БелАЗа, на котором видно, как по территории завода идет большая колонна работников.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Центральная избирательная комиссия Белоруссии опубликовала результаты голосования на выборах президента страны в Минске.

Утверждается, что за Лукашенко проголосовали 64,49% избирателей, а за Тихановскую – 14,92%.

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Руководство БелАЗа не слышало о забастовке сотрудников