Руководство БелАЗа не слышало о забастовке сотрудников

Руководства города Жодино о ОАО «БелАЗ» заявило, что не знает о забастовках рабочих, но с представителями коллектива проводят встречу по ситуации в стране.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предприятие. Там заявили, что руководство пригласило на встречу работников. Предполагается, что сотрудники зададут вопросы относительно событий, которые происходят в стране.

«Производство продолжает работать, ничего не останавливалось», — рассказали на предприятии.

Между тем, в социальных сетях распространяется видео с БелАЗа, на котором видно, как по территории завода идет большая колонна работников.

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