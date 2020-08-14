Вейпам — нет, дыхательной гимнастике — да. Новые Covid-открытия медиков и ученых

Эпидемиолог оценил вероятность возникновения второй волны Covid-19 этой осенью. По его мнению, сезонный подъем может начаться в октябре. Gazeta.SPb.ru изучила последние выводы медиков и ученых и рассказывает о лидерах по иммунитету, рисках заразиться, способах восстановления легких и важной особенности вакцины.

Доктор медицинских наук, эпидемиолог Михаил Фаворов в эфире RT рассказал, что до середины сентября ситуация с Covid-19 ухудшаться не будет. По его словам, пик заболеваемости придется на позднюю осень и первую половину зимы. При этом вирус будет достаточно агрессивным, поэтому заболевшие будут переносить его тяжелее, чем те, кто заразился летом.

Россияне, как и весь остальной мир, ждут возможности вакцинироваться. Она у них появится, но нужно понимать, что прививка от коронавируса возможна не менее, чем через 28 дней после прививки от гриппа. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов. По его словам, остается неизвестным, что может произойти при совмещении двух вирусов. Эксперт считает, что без указанного интервала иммунизация не принесет нужного эффекта.

Принято считать, что от Covid-19 спасет, в том числе, возраст. Однако собранные медиками из Стэнфордского университета данные показывают, что для молодых людей, которые пользуются вейпами, электронными и обычными сигаретами, это не так, передает ТАСС. Граждане-курильщики от 13 до 24 лет заражались коронавирусом и испытывали его характерные симптомы в 5 раз чаще, чем остальные участники исследований.

Лидерами по иммунитету к Covid-19 оказались вовсе не медики, а граждане без определенного места работы, сообщает «Российская Газета» со ссылкой на НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Петербурге. Согласно результатам исследований, в категории «безработный» антитела выявлены у 29,3% участников. У медицинских работников этот показатель составил 27%. За ними идут работники образования — 26,4%. У чиновников положительные тесты зафиксированы в 22% случаев, у «белых воротничков» — в 23%.

Но даже те, кто болел коронавирусом в легкой форме, долгое время после выздоровления замечали у себя слабость, одышку и кашель. Министерство здравоохранения выпустило рекомендации по реабилитации больных Covid-19. Авторы документа считают, что большую пользу может принести дыхательная гимнастика. Но заниматься ею нужно не менее 3-4 раз в неделю — начиная с 10-15 минут и постепенно увеличивая нагрузку. В рекомендациях содержатся комплексы упражнений для пациентов с разным уровнем состояния.