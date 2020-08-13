Из Пулково в ОАЭ отправили 31 хищного балобана на соревнования

Балобаны прошли предполетный и ветеринарный контроль. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Балобаны прошли предполетный и ветеринарный контроль. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Бизнесмен из Подмосковья отправил балобанов из Петербурга в ОАЭ для участия в соревнованиях. Специалисты провели в Пулково ветеринарный контроль.

Во время проверки в аэропорту Пулково нарушений не обнаружено. Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, всего в другую страну улетела 31 хищная птица. Там балобанов примет физическое лицо, которое и выставит их на соревнования.

Балобан – хищная птица семейства соколиных. Распространена на юге Сибири, в Средней и Центральной Азии, в небольших количествах встречается в Центральной и Восточной Европе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за выходные сотрудники Россельхознадзор проконтролировали ввоз более 26 тыс. тонн различной продукции. В ходе контроля нарушения не выявлены, все грузы продолжили следование в адреса получателей.