Бизнесмен из Подмосковья отправил балобанов из Петербурга в ОАЭ для участия в соревнованиях. Специалисты провели в Пулково ветеринарный контроль.
Во время проверки в аэропорту Пулково нарушений не обнаружено. Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, всего в другую страну улетела 31 хищная птица. Там балобанов примет физическое лицо, которое и выставит их на соревнования.
Балобан – хищная птица семейства соколиных. Распространена на юге Сибири, в Средней и Центральной Азии, в небольших количествах встречается в Центральной и Восточной Европе.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за выходные сотрудники Россельхознадзор проконтролировали ввоз более 26 тыс. тонн различной продукции. В ходе контроля нарушения не выявлены, все грузы продолжили следование в адреса получателей.