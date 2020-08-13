В Петербурге снесли первую за 12 лет хрущевку в рамках программы реновации

Официально многострадальная программа реновации действует в Петербурге с 2008 года. Фото: pixabay.com

Официально многострадальная программа реновации действует в Петербурге с 2008 года. Фото: pixabay.com

На Сосновой поляне в Красносельском районе Северной столицы до конца года снесут три хрущевки. Так в городе, впервые за 12 лет, начинает действовать программа реновации.

Первое здание под снос стало абсолютно первым в Петербурге участником программы реновации. К ликвидации постройки приступили еще 22 июля: дом убрали за неделю. Снос следующего здания запланирован на конец августа, еще через месяц-полтора уберут и третий, рассказали «Мойке78» в ООО «СПб Реновация».

В общей сложности, на Сосновой поляне в рамках программы «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге» снесут 40 типовых хрущевок, построенных в 1960-е. Вместо них возведут 8-13-этажные дома, куда переселят владельцев бывших хрущевок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на месте гипермаркета «Сезон» на Коломяжском проспекте появятся жилые здания.