Гипермаркет «Сезон» на Коломяжском проспекте снесут ради постройки жилых домов

Застройщик напоминает, что о закрытии "Сезона" на Коломяжском общественность неоднократно предупреждали. Фото: Google View

Застройщик напоминает, что о закрытии "Сезона" на Коломяжском общественность неоднократно предупреждали. Фото: Google View

Гипермаркет «Сезон» на Коломяжском проспекте в Приморском районе Петербурга снесут в ближайшее время, на территории магазина начнут возводить жилые дома.

Согласно документации, территория «Сезона» не позднее 1 июля текущего года должна быть передана застройщику «Мегалит — Охта Групп». После проведения необходимых подготовительных работ здесь приступят к строительству 4-й очереди жилого комплекса «Приморский квартал». «Мегалит — Охта Групп» уже располагает всеми необходимыми разрешениями, пишет «Мойка78».

В компании подчеркивают, что застройщик инвестировал средства в строительство нового «Сезона» на Пулковском шоссе, который начал работу в марте текущего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что этот самый «Сезон» работает с многочисленными нарушениями: в частности, у гипермаркета отсутствует разрешение на эксплуатацию здания. При этом ни надзорным органам, ни суду не удается его закрыть.